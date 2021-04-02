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Київ видасть 400 тисяч перепусток на проїзд у транспорті під час локдауну

Першими їх отримають працівники критичної інфраструктури.

Київ видасть 400 тисяч перепусток на проїзд у транспорті під час локдауну
Фото: Київська міська державна адміністрація

Київська влада готова видати 400 тисяч спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті під час квітневого локдауну.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю мер Києва Віталій Кличко

"Усього таких перепусток, як і під час карантину минулого року, буде приблизно 400 тисяч. Перепустки отримають в першу чергу працівники критичної інфраструктури міста - медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, працівники транспорту, торгівлі, комунальники, військові", - сказав він.

Порядок отримання спецперепусток на проїзд у транспорті оприлюднено на сайті КМДА.

Заявки на їх отримання приймаються тільки від юридичних осіб. Вона повинна мати таку інформацію:

  • назву підприємства (установи), організації;
  • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка отримує спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті;
  • мокру печатку підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи.

Термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті - до 16 квітня.

Повідомляється, що спецперепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна за умови пред’явлення службового посвідчення або паспорту, чи посвідчення водія, та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.

Наявність перепустки не звільняє від необхідності сплатити за проїзд.

Громадський транспорт у Києві працюватиме в режимі спецперевезень з 5 до 16 квітня.

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