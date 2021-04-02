Київ видасть 400 тисяч перепусток на проїзд у транспорті під час локдауну

Київська влада готова видати 400 тисяч спеціальних перепусток на проїзд у громадському транспорті під час квітневого локдауну.
Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю мер Києва Віталій Кличко
"Усього таких перепусток, як і під час карантину минулого року, буде приблизно 400 тисяч. Перепустки отримають в першу чергу працівники критичної інфраструктури міста - медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, працівники транспорту, торгівлі, комунальники, військові", - сказав він.
Порядок отримання спецперепусток на проїзд у транспорті оприлюднено на сайті КМДА.
Заявки на їх отримання приймаються тільки від юридичних осіб. Вона повинна мати таку інформацію:
- назву підприємства (установи), організації;
- прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка отримує спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті;
- мокру печатку підприємства (установи), організації та підпис керівника цієї установи.
Термін дії спеціальної перепустки для проїзду в громадському транспорті - до 16 квітня.
Повідомляється, що спецперепустка для проїзду в громадському транспорті дійсна за умови пред’явлення службового посвідчення або паспорту, чи посвідчення водія, та наявності у особи засобів індивідуального захисту та оплаченого проїзду.
Наявність перепустки не звільняє від необхідності сплатити за проїзд.
Громадський транспорт у Києві працюватиме в режимі спецперевезень з 5 до 16 квітня.