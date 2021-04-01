Українські силовики виявили на Донеччині схрон зі зброєю

Під час обшуку однієї із закинутих будівель на лінії розмежування на Донбасі українські силовики виявили небезпечний схрон зі зброєю та боєприпасами бойовиків.
Про це повідомляє пресслужба МВС України.
У операції брали участь спецпризначенці Нацгвардії, працівники Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Нацполіції та військовослужбовці Держприкордонслужби.
“Під час обшуку однієї із закинутих будівель виявили небезпечний схрон - гранати (Ф-1, РГД-5, РГН) та запали до них, тротилові шашки (сукупною вагою – майже 9 кг), гранатомет та протитанкові міни. Виявлені боєприпаси передано вибухотехнікам для їх подальшої утилізації”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 березня Служба безпеки України виявила у Слов’янську прихований арсенал засобів ураження бойовиків. Серед вилученого тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.