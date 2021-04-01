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Українські силовики виявили на Донеччині схрон зі зброєю

Гранати та запали до них, тротилові шашки сукупною вагою майже 9 кг, гранатомет та протитанкові міни.

Українські силовики виявили на Донеччині схрон зі зброєю
Схрон с патронами
Фото: npu.gov.ua

Під час обшуку однієї із закинутих будівель на лінії розмежування на Донбасі українські силовики виявили небезпечний схрон зі зброєю та боєприпасами бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

У операції брали участь спецпризначенці Нацгвардії, працівники Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Нацполіції та військовослужбовці Держприкордонслужби.

“Під час обшуку однієї із закинутих будівель виявили небезпечний схрон - гранати (Ф-1, РГД-5, РГН) та запали до них, тротилові шашки (сукупною вагою – майже 9 кг), гранатомет та протитанкові міни. Виявлені боєприпаси передано вибухотехнікам для їх подальшої утилізації”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 березня Служба безпеки України виявила у Слов’янську прихований арсенал засобів ураження бойовиків. Серед вилученого тротил, міни та карти-схеми з координатами об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.

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