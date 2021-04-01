​Кравчук: відмова Росії від нормандської зустрічі означатиме, що вона хоче війни

"Для України немає нічого більш важливого, ніж припинення війни на Донбасі".

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що відмова Росії від нормандської зустрічі означатиме, що їй потрібна війна.

Про це він сказав в ефірі "Україна 24", коментуючи невдале засідання ТКГ, на якому домовитися про припинення вогню не вдалося через позицію Росії.

"І канцлерка Німеччини, і президент Франції, декілька разів заявляв президент України (навіть говорив про можливі зустрічі з кожним із четвірки) - всі спільно виступають за такий сценарій. Залишається одна Росія, яка проти. Вона вчора заявила словами Гризлова, що не хоче повертатися до режиму тиші. Якщо вона заявить, що вона не хоче повертатися і до проведення нормандської зустрічі, тоді виникає запитання: а чого ж врешті-решт Росія хоче? Висновок буде один - війни", - сказав Кравчук.

Він додав, що домовитися з Росією дуже важко, але українська делегація не опускатиме руки.

"Ми пропонували і будемо пропонувати дії, пропозиції, кроки, щоб показувати: для України немає нічого більш важливого, ніж припинення війни на Донбасі. І перший крок - це повернення до режиму тиші", - сказав Кравчук.

Він додав, що наступне засідання ТКГ відбудеться 14 квітня, і Україна на ньому підніматиме питання про великоднє перемир'я. "На Великдень люди ходитимуть на могилки, будуть рухатися по території, тому треба думати про розмінування, про контроль... Але це явище тимчасове. Великдень проходить - і знову війна", - сказав глава української делегації.

Кравчук також категорично відкинув заяви російської сторони про те, що Україна може спровокувати загострення ситуації на Донбасі, назвавши їх "блажью".

Нагадаємо, що останніми днями в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

За даними New York Times, європейське командування армії США підвищило рівень загрози (watch level) з "можлива криза" до "потенційна криза, що насувається".