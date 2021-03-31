ТКГ не досягла згоди про припинення вогню на Донбасі з 1 квітня

Пропозиція не знайшла підтримки з боку російської делегації.

Сьогодні відбулось чергове засідання Тристоронньюї контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі на рівні глав делегацій.

Про це повідомила українська сторона ТКГ.

"Засідання розпочалось із пропозиції голови української делегації Леоніда Кравчука забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, грубе порушення якого російською стороною минулого тижня забрало життя чотирьох українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю пропозицію підтримали спецпредставник Глави ОБСЄ пані Хайді Грау та координатор підгрупи з безпеки Глава СММ ОБСЄ посол Халіт Чевік. Російська сторона пропозицію Кравчука проігнорувала.

"Зокрема, пан Чевік запропонував прийняти спільну узгоджену заяву ТКГ, в якій підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу. Таким чином, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню. На жаль, ані пропозиція Кравчука, ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делагації", - йдеться у повідомленні.

При цьому в ТКГ наголосили, що лідери ФРН та Франції вчора підкреслили необхідність дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі.

"Не розумію, чому Російська делегація не вважає за необхідне зосередитися на збереженні життя людей", - зазначив Кравчук.

Голова української делегації наголосив, що просування з будь-яких інших питань - політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін - є проблемним, якщо не виконана головна про повне і всеосяжне припинення вогню.

Наступне загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

Нагадаємо, вчора президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели спільну відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним. Лідери Німеччини і Франції закликали припинити вогонь на Донбасі.

Натомість президент РФ висловив "серйозне занепокоєння" у зв'язку з посиленням обстрілів на лінії зіткнення. Путін звинуватив Україну у відмові від виконання досягнутих у липні 2020 року мирних домовленостей. У відповідь в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність на інших.