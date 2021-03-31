У чому секрет молочного улуна

Молочний улун - відносний новачок в світі чаю: цей різновид з'явилася на ринку в 80-х роках минулого століття. А сьогодні улун з незвичайним для чаю ароматом і смаком входить в меню багатьох ресторанів і продається в супермаркетах по всьому світу. Найцікавіше, що в цьому чаї немає ні краплі молока. Чайні гуру - представники спеціалізованого магазину New Tea - розкрили секрет виготовлення цього улуна.

Цзінь Сюань - особливий чайний кущ

Весь чай в Китаї виготовляють з листя и бруньок, зібраніх з чайних кущів. Однако рослини теж відрізняються. Молочний улун роблять з листя куща сорту Цзінь Сюань - «Вогняна квітка». В Фуцзянь и на Тайвані з него роблять зелені улун, включаючі молочний чай. Кущі ростуть на вісоті 800-1000 м, урожай збірають Навесні и восени. Молочний улун китайці назівають «най сян», что в перекладі означає «аромат молока». Це среднеферментірованній чай полусферической скручування.

Технологія: ароматичний «тюнінг» улуна

Магія молочного улуна укладена в його основі - чайному листі. Нагріті або заварені чайне листя пахнуть молоком, проте аромат легкий, ледь вловимий. Запах відчують хіба що чаєводи або гурман. Щоб зробити аромат більш вираженим, сировину на етапі виготовлення просочують ароматизованим розчином. В результаті напій набуває впізнавані карамельні, вершкові і молочні нотки. Чай молочний улун запам'ятовується і стає улюбленим напоєм мільйонів.

І це все про нього: смачний, корисний і харизматичний улун

Молочний улун створений для тих, хто хоче побалувати себе чаєм з ніжним ароматом і приємним смаком. Вершково-молочні нотки впізнавані, але без «нахабства», ненав'язливо і тактовно заявляють про свою присутність. До речі, присутність ароматизаторів в чаї не впливає на цінні властивості напою.

У слабоферментірованном улун листя піддаються щадить обробці, тому зберігають максимум корисних елементів. Як діє китайський молочний чай на організм:

• розслабляє і одночасно бадьорить;

• зігріває;

• відновлює клітини шкіри;

• покращує колір обличчя;

• освіжає подих;

• допомагає схуднути;

• позбавляє від тяжкості в шлунку;

• чай очищає організм від токсинів.

У чайному листі міститься до 400 активних речовин, тільки за кількістю антиоксидантів молочний улун вдвічі випереджає чорний чай. Плюс в ньому є вітаміни А, В, С, D, Е, а ще фосфор, марганець і інші мікроелементи. Однак все добре в міру: гастроентерологи рекомендують вживати не більше 2-3 чашок улуна в день.

Як правильно приготувати молочний улун

На одну порцію знадобляться 200 мл води і чайна ложка сухої заварки. Чай заливають чистою водою, нагрітою до 85 ° С. Окріп використовувати не можна: листя просто зваряться, і «фішка» чаю - аромат - зникне.

Перший протоку настоюють 15 секунд і, за китайською традицією, зливають. Заварку заливають водою знову, наполягають 15-30 секунд і наливають в чашки. Однак після цього чаювання не закінчується: молочний улун заварюється від 4 до 20 разів.