Поїзди до Києва поки що не зупинятимуть, незважаючи на локдаун

Обмеження на посадку/висадку пасажирів можуть ввести тільки комісії ТЕБ та НС.

Розклад руху пасажирських і приміських поїздів по Києву та області поки що залишається без змін, незважаючи на локдаун.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниця".

"Жодних обмежень висадки/посадки не буде впроваджено до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять відповідне рішення", - повідомила компанія.

У той же час залізниця попросила подорожувати лише у разі крайньої необхідності та з обов’язковим дотриманням маскового режиму на вокзалах та у поїздах.

Нагадаємо, що з 5 до 16 квітня громадський транспорт Києва – і наземний, і метро – працюватиме тільки за спеціальними перепустками пасажирів, тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Рішення було прийнято через складну ситуацію з ковідом. За офіційними даними МОЗу, в Києві - найгірша ситуація в Україні з місцями у лікарнях. В столичних закладах зайнято вже 84% ліжок з киснем, а загалом заповненість ліжок - майже 80%.

За останню добу в Києві виявили 1150 випадків захворювання на коронавірус, померли 44 людини.