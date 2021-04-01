Депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко, який приїхав контролювати підрахунок голосів на 87-й окружній виборчій комісії на Івано-Франківщині, намагався зірвати цей процес.

Про це заявляє рух "ЧЕСНО".

"Героєм цієї ночі на Франківщині став нардеп Микола Тищенко. Це - очільник десантної групи "СлугаНароду", яку відправили для зриву підрахунку голосів на ОВК №87. І він поки успішно справляється з цією ганебною місією.

Те, що він робив вночі на засіданні виборчої комісії, заслуговує окремої уваги журналістів і суспільства. Спершу, нардеп не знав, де опинився - Прикарпаття плутав із Закарпаттям... Потім політик вирішив, що він має право вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, біля ОВК зібралися мітинги прихильників кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка і від "За майбутнє" Олександра Шевченка, які обидва заявили про перемогу. Коли туди прибув Тищенко, сталася невелика сутичка, а учасники мітингу намагалися не дати нардепові виступити і перекрикували його.

"Тищенко ж кричав, що він - народний депутат. Звинувачував Шевченка в сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна. До речі, Шевченка вирішили вилучити з дільниці, хоча він не реагував на провокації Тищенка, які ймовірно, були розраховані на те, щоб вивести кандидата з себе і його таки вилучили", - повідомляє "ЧЕСНО".

Однак, зазначається, що на відміну від Тищенка, Шевченко - суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК і контролювати процес підрахунку голосів.

Після того, як почалися сутички, Тищенка та інших депутатів від "Слуги народу" поліцейські супроводили до готелю.

Нагадаємо, вночі в Івано-Франківській області приступила до роботи оновлена ОВК. Заблокований з вівторка підрахунок голосів продовжився. Так, станом на 8:15, лідиром голосування на проміжних парламентських виборах все ще лишається кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк (31,30%). На друге місце вийшов ексдиректор "Буковелю" Олександр Шевченко з 28,83%, а кандидат від "Свободи" Руслан Кошулинський посунувся на третє з 28,80%. За даними ЦВК, нині порахновано 71,79% бюлетенів.

Вибори на цьому окрузі відбулися 28 березня. На 50 окрузі (Донеччина), де також голосували, результати підрахували вже наступного дня. А підрахунок голосів на Івано-Франківщині від вівторка і до ночі четверга "завис" на 67,52%, після чого народні депутати від "Слуги народу" вирушили до Надвірної, щоб проконтролювати процес підрахунку голосів. Голова політсили Олександр Корнієнко повідомив, що "окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".