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Понад двадцять "Слуг народу" вилетіли в Івано-Франківську область для контролю підрахунку голосів

Депутати хочуть захистити вибір українців на проміжних виборах до Верховної Ради.

Понад двадцять "Слуг народу" вилетіли в Івано-Франківську область для контролю підрахунку голосів

Понад два десятки народних депутатів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, щоб проконтролювати підрахунок голосів на 87 виборчому окрузі.

Про це у Facebook повідомила народний депутат (“Слуга народу”) Роксолана Підласа.

“Їдемо з колегами до Івано-Франківська, захистити результати виборів на 87 окрузі”, - написала Підласа.

Голова політсили Олександр Корнієнко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" причиною поїздки депутатів назвав побоювання щодо затягування процесу підрахунку голосів та встановлення результатів довиборів в 87-му окрузі. 

За його словами, на сьогодні на окрузі оброблено лише 67% протоколів дільничних виборчих комісій, а окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, "тому що зник її минулий голова".

"У день виборів наші спостерігачі повідомляли про низку порушень на дільницях. Навіть надходили повідомлення про нібито "замінування" виборчої комісії. Тому ми повинні захистити вибір українців і нікому не дозволимо позбавити їх права вільно обирати своїх представників у Верховній Раді", - підкреслив Корнієнко.

На проміжних виборах до Верховної Ради на 87 виборчому окрузі від “Слуги народу” балотується спортсмен Василь Вірастюк.

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