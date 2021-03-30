Уряд підготував пропозиції щодо переносу міністерств з Києва до регіонів

Реалізувати ініціативу хочуть протягом найближчих двох років.

Уряд напрацював пропозиції щодо переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів - обласних центрів чи центрів територіальних громад.

Як повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, такі пропозиції було обговорено під час засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління.

Раніше з ініціативою щодо переносу в регіони центральних органів виконавчої влади виступав президент Володимир Зеленський.

“Президентом України ініційовано запропоновано запровадження деконцентрації центральних органів виконавчої влади – тобто переміщення центральних органів виконавчої влади з Києва до регіонів (обласних центрів чи центрів територіальних громад) – впродовж найближчих двох років. Секретаріат Кабінету Міністрів України розробив та представив пропозиції щодо такого переміщення.

Реалізація такої ініціативи, як вбачає Немчінов, дасть можливість рівному розвитку регіонів, підніме благоустрій в регіонах, наблизить процес формування та реалізації політик до людей, зменшить навантаження на Київ.

Це також,на думку авторів, сприятиме створенню нових робочих місць у регіонах, покращить можливості для працевлаштування, підвищення внутрішньої трудової міграції, а також стимулюватиме економічний розвиток регіонів.

Серед переваг також значиться “прискорення процесів реінжинірингу, цифрової трансформації та зменшення ролі чиновників у житті людини”.

Нагадаємо, в червні 2019 року тоді ще Адміністрація президента заявила про плани переїхати до Українського дому на Європейській площі і змінити назву на Офіс президента. Будівлю на Банковій планували віддати Національному художньому музею.

Однак наприкінці серпня тодішній голова ОП Андрій Богдан повідомив, що у президента відмовилися від планів переїзду з Банкової.