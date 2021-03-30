Тупицький і Касмінін оскаржили указ Зеленського про скасування їхнього призначення в КСУ

Олександр Тупицький і Олександр Касмінін оскаржили указ, яким президент Володимир Зеленський скасував їх призначення суддями Конституційного суду.

Про це повідомив Верховний Суд, який отримав позови.

Указ Зеленського скасовує два укази колишнього президента Віктора Януковича від 2013 року про призначення суддів Тупицького і Касмініна у Конституційний суд.

Президент мотивував своє рішення прагненням захистити національні інтереси України.

"Окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України", - йдеться в указі Зеленського.

Це не перша спроба президента поставити крапку в конституційній кризі після скандального рішення КСУ про скасування е-декларування.

В кінці грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного суду строком на два місяці, а у лютому продовжив його ще на місяць. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

У КСУ заявили, що глава держави вийшов за межі своїх повноважень та закликали скасувати цей указ, пригрозивши президентові кримінальною відповідальністю.

Весь цей час Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним, але державна охорона все одно не пускає його на робоче місце.