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"Переміг адмінресурс і програли патріотичні сили", - Сюмар про довибори на 87 окрузі

Націонал-патріотичні сили повинні об’єднуватися , щоб долати адмінресурс, корупціонерів та олігархат, вважає депутатка.

"Переміг адмінресурс і програли патріотичні сили", - Сюмар про довибори на 87 окрузі
Фото: eurosolidarity.org

За підсумками довиборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області переміг адмінресурс і програли патріотичні сили. Таку думку висловила народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар.

«Точно переміг адмінресурс і точно, на жаль, програли патріотичні сили. Тому що не змогли об’єднатися до кінця. Як ви знаєте, ми зняли свого кандидата Марусю Звіробій на підтримку іншого кандидата свободівця Руслана Кошулинського. Зробили ми це із закликом до об’єднання до всіх демократичних сил для того, щоб показати, що українська ідея, українські патріоти спроможні об’єднуватися у протистоянні з оцим адміністративним ресурсом. Однак, на превеликий жаль, у 87 окрузі окрім «Європейської Солідарності» Руслана Кошулинського більше ніхто не підтримав. Інші політичні сили підтримували якихось маргінальних кандидатів», – зауважила Вікторія Сюмар.

Сюмар наголосила, що адмінресурс в окрузі на Прикарпатті був представлений двома кандидатами. «Перша іпостась адмінресурсу – це Олександр Шевченко, кандидат від «За майбутнє», який має прямий стосунок до гірсько-лижного курорту «Буковель». Але ключове – він отримує найбільші підряди в Україні на ремонт доріг. І фактично використовував ці бюджетні гроші для просування власної кандидатури на виборах. Він є депутатом обласної ради і далі продовжує отримувати від облради дуже серйозні кошти на проведення робіт своєї фірми», – констатує Сюмар.

«В останній момент «Слуги народу» висунули Василя Вірастюка. Його фактично за ручку водив діючий мер Надвірної, який раніше був депутатом від «Слуги народу» у Верховній Раді , Зіновій Андрійович. І скрізь був використаний оцей локальний адміністративний ресурс. Але наостанок був апогей, коли Вірастюка фактично підтримав президент Зеленський, який чомусь вирішив з українським бодібілдером обговорити процес вакцинації на Франківщині», – нагадала Сюмар.

«Однозначно це була спроба прямого втручання президента України у виборчий процес. Про це вже висловилися громадські організації такі, як ОПОРА», – зауважила народна депутатка.

«Але ключовий урок із виборів на 87 окрузі – якомога більше націонал-патріотичних сил повинні об’єднуватися для того, щоб долати такий адмінресурс, корупціонерів та олігархат», – резюмує Вікторія Сюмар.

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