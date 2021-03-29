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​Проти нардепа Палиці відкрили кримінальну справу, - ЦПК

Його підозрюють у відмиванні незаконно отриманих доходів

​Проти нардепа Палиці відкрили кримінальну справу, - ЦПК

Офіс генерального прокурора ще 20 січня 2021 року відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата, лідера партії "За майбутнє" Ігоря Палиці за заявою Центру протидії корупції.

Про це повідомляється на сайті "ЦПК".

Центр протидії корупції раніше звернувся до Офісу Генпрокурора із заявою про ймовірне вчинення злочину Палицею, а саме легалізацію (відмивання) незаконно отриманих доходів, що передбачено статтею 209 Кримінального кодексу.

У заяві наводилися дані, як свідчать, що Палиця був і залишається тісним та відданим партнером олігарха Ігоря Коломойського, використовує в його інтересах свої повноваження народного депутата. Палиця не декларує своє майно, та сам визнав, що умисно переоформив право власності на свою колишню дружину, з якою підтримує тісні зв’язки, та сина, які володіють численними дороговартісними активами і мають ділові зв’язки з партнерами Палиці Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Також у заяві вказано, що рівень задекларованих витрат Палиці протягом 2015-2016, 2018-2019 років перевищує рівень його задекларованих доходів, а операції з купівлі-продажу нерухомості в Україні та за кордоном за участі Палиці мають ознаки відмивання (легалізації) коштів.

Офіс генпрокурора відкрив відповідну кримінальну справу у січні, однак проте відомо нам про це стало тільки зараз.

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