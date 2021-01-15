У Франції почали розслідування проти експрезидента Саркозі через ймовірне отримання грошей з Росії

Йдеться про контракт з російською "РЕСО-Гарантія" на 3 млн євро.

Національна фінансова прокуратура Франції розпочала попереднє розслідування щодо 23-го президента Франції Ніколя Саркозі у справі про торгівлю впливом і відмивання коштів.

За повідомленням The Telegraf, розслідування стосується консалтингових послуг, які Саркозі надавав в Росії.

Йдеться про контракт про надання консультаційних послуг, який Саркозі в 2019 році уклав з російською страховою групою "РЕСО-Гарантія". Сума контракту, за даними видання, склала 3 млн євро.

Співвласники російської компанії Сергій та Микола Саркісови підтвердили виданню Mediapart, що найняли Саркозі як "спеціального радника" і голову консультаційної ради правління компанії.

"Правосуддя має намір з’ясувати, чи діяв колишній глава держави тільки як консультант, що було б абсолютно законно, чи він брав участь у потенційно злочинній лобістській діяльності від імені російських олігархів", - пише видання.

У Франції також розслідують справу про можливе фінансування виборчої кампанії Ніколя Саркозі режимом Муаммара Каддафі в 2007 році. У рамках справи Саркозі звинувачують у пасивній корупції, незаконному фінансуванні виборчої кампанії, приховуванні державних коштів Лівії і створенні злочинного угруповання. Він звинувачення заперечує.

1 березня суд у Франції винесе вирок Саркозі у справі про корупцію. Йому загрожує до чотирьох років тюремного ув'язнення.