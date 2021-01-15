Росія почала вихід з Договору про відкрите небо, яке об'єднувало 34 країни. Причиною цього рішення країна назвала "надумані приводи США".

На сайті МЗС Росії зазначено, що "22 листопала Сполучені Штати Америки під надуманим приводом вийшли з Договору про відкрите небо. Тим самим було порушено баланс інтересів держав-членів, нанесено збитки його дії, підірвана роль ДВН як інструмента зміцнення довіри та безпеки".

"Російська сторона висунула конкретні, відповідні фундаментальним положенням Угоди, пропозиції щодо підтримки його життєздатності в нових умовах. З жалем констатуємо, що не отримали підтримки з боку союзників США", - заявили в МЗС Росії.

Поки що країна проводить внутрішньодержавні процедури з виходу із Договору.

Угода про відкрите небо була укладена у 1992 році, тоді учасницями стали 23 держави. Підписанти взяли зобов'язання надавати можливість здійснювати наглядові польоти над своєю територією на основі запиту в межах квот. Літаки, які здійснюють моніторинг, не повинні бути оснащені озброєнням.

Україна також є учасницею угоди. В Україні місії спостереження виконує спеціальна ескадрилья "Блакитна стежа" у складі Повітряних сил Збройних Сил України.

Для цілей ДВН в Україні використовується один аеродром “відкритого неба” – Бориспіль, де починаються та завершуються спостережні польоти над Україною (дальність спостережного польоту складає 2100 км).

У 2017 році учасниками Договору було вже 34 країни. У 2014 році США почала кампанію з заборони на польоти нових російських інспекційних літаків через високі розвідувальні характеристики.

У листопаді 2019 року Держдеп США висунув претензії до Росії у межах договору, серед них - відмова РФ дозволити наглядові перельоти в районі Абхазії та Південної осетії. На думку США, таким чином Росія просувала свою позицію щодо того, що ці території є "незалежними державами", а не окупованими.

Адміністрація президента США Дональда Трампа 22 травня повідомила іноземним партнерам про вихід із Договору про відкрите небо, що дозволяє вільні польоти неозброєних спостережних літальних апаратів в повітряному просторі країн, що підписали договір.

22 листопада Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що 22 листопада набув чинності вихід Штатів з Угоди про відкрите небо.