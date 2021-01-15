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У Північній Кореї провели військовий парад з "найбільш потужною ракетою в світі"

На заході був присутній Кім Чен Ин.

Фото: EPA/UPG

Північна Корея провела військовий парад на честь 8-го з'їзду Трудової партії Кореї, на якому були презентовані "стратегічні балістичні ракети підводного базування".

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї.

"Наймогутнішу зброю у світі - стратегічні балістичні ракети підводного базування демонстрували на площі, показуючи міць революційних збройних сил КНДР", - йдеться у заяві ЦТАК.

Агентство повідомляє, що парад пройшов на площі імені Кім Ір Сена в столиці Пхеньяні. На ньому був присутній Кім Чен Ин, одягнений в шкіряне пальто і хутряну шапку.

За інформацією ЦТАК, на параді також були продемонстровані новітні зразки тактичних ракет і самохідних артилерійських установок.

Фото: EPA/UPG

"Привітання Кім Чен Ина і вигуки людей потрясли небо і землю, а феєрверки яскраво прикрасили нічне небо. Він тепло помахав у відповідь громадянам. Діти піднесли пахучі квіти йому і керівникам партії, уряду і збройним силам... Після закінчення параду був феєрверк. Верховний лідер тепло помахав у відповідь натовпу, який захоплено опладував йому", - описало парад державне інформагентство".

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, останній військовий парад в КНДР відбувся у жовтні 2020 року в честь 75-ї річниці заснування Трудової партії Кореї. На ньому показали міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-15", яка "здатна долетіти до США".

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