США розширили санкції стосовно Китаю

Під санкцій потрапили китайські військові, державні компанії, причетні до експансії країни у Південно-Китайському морі, та їх керівники.

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій стосовно деяких китайських державних підприємств, їх керівників та ТОП-військових.

Про це повідомляє Reuters.

США вводять візові обмеження для громадян Китаю, зокрема керівників державних підприємств та чиновників Комуністичної партії Китаю та флоту.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів у Південно-Китайському морі, або (у застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів у Південно-Китайському морі".

Під санкції також потрапили ряд компаній, зокрема нафтовий гігант CNOOC. Міністерство торгівлі США звинуватило компанію у недопущенні морських розвідок та видобутку нафти та газу в Південно-Китайському морі та погрозах "з метою підвищення політичного ризику для зацікавлених іноземних партнерів, включаючи В'єтнам".

У відомстві також заявили, що додають китайську авіаційну фірму Skyrizon до списку військових кінцевих користувачів через її здатність розробляти військову продукцію.

У список також потрапили ще дев'ять китайських фірм, включаючи виробника літаків Comac та виробника мобільних телефонів Xiaomi, йдеться в документі, що є у розпорядженні Reuters.