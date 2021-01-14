У Німеччині зафіксували новий максимум смертей від коронавірусу - 1224 за добу

У Німеччині минулої доби зафіксували 1224 смерті від коронавірусу. Це найвищий показник з початку пандемії.

Про це повідомляє DPA.

За даними інституту Роберта Коха, перед цим найбільшим був показник 8 січня - 1188 померлих.

Всього в Німеччині від коронавірусу померла 43 881 людина. Всього на COVID-19 у Німеччині захворіли 1 978 590 людей.

Минулої доби у ФРН зафіксували 25 164 нових випадків коронавірусу.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер вважає, що ці цифри не зовсім відображають реальність, тому що у святковий період з тестуванням та обробкою результатів були затримки. Він закликав роботодавців перейти на моделі роботи вдома, а громадськість - зменшити контакт з іншими до мінімуму.

Нещодавно уряд посилив локдаун та продовжив його до 31 січня. Проте міністр охорони здоров’я вже попередив, що і після цієї дати різкого послаблення карантинних заборон очікувати не варто.

25 січня канцлерка Ангела Меркель має зустрітися із 16 прем’єрами федеральних земель, щоб обговорити подальші кроки.

Оголошуючи локдаун, Німеччина ставила за мету знизити кількість заражень за тиждень до 50 випадків на 100 тисяч населення, проте зараз цей показник становить 151,2.

Нагадаємо, сьогодні в Іспанії зафіксували 38 869 нових випадків коронавірусу за останню добу. Це найбільша кількість хворих з початку пандемії.

Також у Китаї сьогодні зареєстрували першу смерть від коронавірусу з травня 2020 року. Хворий помер у сусідній з Пекіном провінції Хебей.