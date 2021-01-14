У Китаї повідомили про першу за вісім місяців смерть від COVID-19

У Китаї зареєстрували першу смерть від коронавірусу з травня 2020 року. Хворий помер у сусідній з Пекіном провінції Хебей, повідомляє держкомітет КНР з охорони здоров'я.

За даними Financial Times, це перша смерть від коронавірусної інфекції в Китаї за останні вісім місяців.

У повідомленні комітету вказується, що всього за минулу добу виявили 138 випадків зараження коронавірусом, з них 14 - ввізні. У провінції Хебей виявили 81 випадок захворювання, всі випадки мають місцевий характер.

Як повідомляли, 10 січня у Китаї за добу виявили 103 випадки коронавірусу – найбільше за п’ять місяців. Влада запровадила карантин у столиці провінції Хебей місті Шицзячжуан, де проживає майже 11 млн населення.

Сьогодні стало відомо, що експерти ВООЗ прибули в Ухань, щоб встановити джерело походження коронавірусу. Вчені пройдуть двотижневий карантин, а також здадуть тест на антитіла до COVID-19. Вони повинні розпочати співпрацю з китайськими експертами за допомогою відеоконференції.