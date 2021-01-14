Лідер більшості у Сенаті США ще не визначився щодо імпічменту Трампа

Мітч МакКоннелл має намір вислухати юридичні аргументи сторін, коли вони будуть представлені в Сенаті.

Очільник сенатської більшості Мітч МакКоннелл ще не визначився з позицією щодо усунення з посади чинного президента США Дональда Трампа.

Про це у Twitter повідомив американський журналіст і головний кореспондент внутрішніх справ телеканалу CNN Джим Акоста.

"Хоча преса переповнилася спекуляціями, я не ухвалив остаточного рішення про те, як я буду голосувати, і я маю намір вислухати юридичні аргументи, коли вони будуть представлені в Сенаті", - приводить слова МакКоннелла журналіст.

McConnell: “while the press has been full of speculation, I have not made a final decision on how I will vote and I intend to listen to the legal arguments when they are presented to the Senate.” — Jim Acosta (@Acosta) January 13, 2021

Раніше видання Daily News повідомило з посиланням на джерело, що Макконнелл не планує достроково скликати Сенат для проведення процесу імпічменту президенту Трампу.

Про це він нібито повідомив у телефонній розмові з лідером сенатської меншості Чаком Шумером. Той закликав МакКоннелла скористатися надзвичайними повноваження 2004 року, щоб негайно скликати Сенат та розглянути питання імпічменту Трампу у п’ятницю, 16 січня.

Але МакКоннелл нібито відкинув цю пропозицію, заявивши, що замість цього збере Сенат відповідно до графіка 19 січня - за день до інавгурації Байдена.

Процедура усунення президента у Сенаті досить тривала, тому імпічмент Трампу, ймовірно, можуть оголосити після інавгурації Джо Байдена.

Наразі невідомо, чи достатньо голосів в Сенаті для отримання більшості в дві третини голосів, необхідного для імпічмента Трампа.