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Трамп закликав своїх прихильників утриматися від насильства

"Це не те, за що я виступаю, і не те, за що виступає Америка".

Трамп закликав своїх прихильників утриматися від насильства
Президент США Дональд Трамп во время митинга возле Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 6 января 2021 года.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп напередодні інавгурації свого наступника на цій посаді Джо Байдена закликав своїх прихильників утриматися від насильства та правопорушень.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті президента США.

"У світлі повідомлень про нові демонстрації, я закликаю, щоб не було ані насильства, ані правопорушень, ані будь-якого вандалізму. Це не те, за що я виступаю, і не те, за що виступає Америка. Я закликаю всіх американців допомогти зменшити напругу та заспокоїти себе. Дякую", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що співробітники служб безпеки Капітолія попередили американських законодавців про намір тисяч радикально налаштованих прихильників президента Дональда Трампа штурмувати Капітолій під час інавгурації Джо Байдена.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

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