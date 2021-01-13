Трамп закликав своїх прихильників утриматися від насильства

"Це не те, за що я виступаю, і не те, за що виступає Америка".

Президент США Дональд Трамп напередодні інавгурації свого наступника на цій посаді Джо Байдена закликав своїх прихильників утриматися від насильства та правопорушень.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті президента США.

"У світлі повідомлень про нові демонстрації, я закликаю, щоб не було ані насильства, ані правопорушень, ані будь-якого вандалізму. Це не те, за що я виступаю, і не те, за що виступає Америка. Я закликаю всіх американців допомогти зменшити напругу та заспокоїти себе. Дякую", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що співробітники служб безпеки Капітолія попередили американських законодавців про намір тисяч радикально налаштованих прихильників президента Дональда Трампа штурмувати Капітолій під час інавгурації Джо Байдена.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень загинули 5 людей, зокрема 1 правоохоронець.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.