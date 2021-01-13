У США в один день вчинили самогубство учасник заворушень в Капітолії і поліцейський, який їх придушував

У США 9 січня наклали на себе руки учасник заворушень у Вашингтоні і співробітник поліції, який їх придушував.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на висновки судових експертів.

The Atlanta Journal-Constitution пише, що в штаті Джорджія вчинив самогубство 53-річний Крістофер Стентон, який був затриманий після штурму Капітолію.

Тіло чоловіка виявили в підвалі його будинку в місті Альфаретта 9 січня. Стентон помер від вогнепального поранення в груди з власної рушниці.

Чоловіка затримали 6 січня і звинуватили в незаконному проникненні на територію Капітолію і порушення комендантської години.

За даними Forbes, того ж дня наклав на себе руки 51-річний Говард Лібенгуд, який служив в поліції Капітолію і брав участь в придушенні штурму.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні прихильники Трампа, що вимагають перегляду підсумків виборів, увірвалися в будівлю Конгресу США на Капітолійському пагорбі.

Унаслідок штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, в тому числі один поліцейський, який помер наступного після заворушень дня.

Після заворушень було порушено щонайменше 25 справ про тероризм.