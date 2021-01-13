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​Amazon оприлюднив пости, через які відключив від серверів соцмережу Parler

Користувачі анонсували у своїх твітах масові вбивства.

​Amazon оприлюднив пости, через які відключив від серверів соцмережу Parler
Фото: EPA/UPG

Компанія Amazon у відповідь на позов соціальної мережі Parler оприлюднила контент, через який їй заборонили користуватися послугами хмарного хостингу Amazon Web Services.

Parler, який був клоном Twitter без модерації, у свої позовній заяві наполягає, що рішення AWS політично мотивоване, антиконкурентне та стало для соцмережі смертельним ударом. Натомість AWS вважає, що у компанії було повне право негайно відключити Parler згідно з умовами договору від 12 червня 2018 року, де прописано відповідальність соцмережі за контент, що публікують користувачі.

Починаючи з листопада 2020 року, AWS знайшло в Parler десятки постів, які суперечать правилам хостингу. Серед них - погрози вбивством політиків, лібералів, демократів, євреїв, темношкірих, журналістів, вчителів, керівників Twitter, Facebook, Google і тому подібне. 

"Ми маємо діяти, як батьки-засновники робили, вбиваючи всіх, не залишаючи тих, хто вижив", - приклад одного з таких постів.

"Лол, якщо ви думаєте, що все це жарти. Насолоджуйтесь своїми останніми днями", - погрожував інший користувач соцмережі Parler.

В одному з постів стверджується, що 20 січня, в день інавгурації президента-демократа Джо Байдена, в США почнеться "громадянська війна".

Відсутність модерації таких повідомлень стала причиною відмови надавати послуги хостингу соцмережі.

Нагадаємо, що Parler припинила роботу 10 січня, через кілька днів після того, як прихильники Дональда Трампа штурмом увірвалися до Капітолію, де саме затверджували перемогу Джо Байдена на виборах.

Внаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

Після цього аккаунти Дональда Трампа заблокували на всіх основних платформах, а Amazon відключив соцмережу Parler, популярну серед прихильників Трампа.

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