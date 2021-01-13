Прем'єр Естонії пішов у відставку через корупційний скандал в його партії

Прем'єр-міністр Естонії і голова провідної правлячої Центристської партії Юрі Ратас заявив, що йде у відставку через корупційний скандал в партії.

Про це йдеться в його заяві у Facebook.

Приводом стали висунуті підозри в торгівлі впливом у межах кримінальної справи, пов'язаної з компанією Porto Franco і її проектом нерухомості в центрі Таллінна.

"У політиці для вирішення важких ситуацій доводиться робити дуже непростий вибір. Сьогодні відповідно зі своїми цінностями я прийняв рішення піти у відставку з поста прем'єр-міністра Естонської Республіки. Це рішення було прийнято після консультацій з правлінням і фракцією Центристської партії, а також з найближчими колегами... Підозра, представлена Громадською прокуратурою, не означає, що хтось винен, але неодмінно, вона кидає серйозну тінь на всю партію", - заявив Ратас.

Ратас, який був прем'єром протягом чотирьох років, подякував громадянам за довіру.

"Не дивлячись на політичну відповідальність, можу сказати всім серцем, що я не брав шкідливих або свідомо помилкових рішень в якості прем'єр-міністра. Сьогодні спілкувався як з генеральним прокурором, так і з генеральним директором поліції, які обидва підтвердили, що у них до мене немає підозр", - зазначив він.

Ратас повідомив, що з його заявою нинішня урядова коаліція припиняє існування, і він вранці віднесе свою заяву про відставку президенту Естонії.

Нагадаємо, раніше в Естонії звільнили міністра освіти, яка возила своїх дітей до школи на службовій машині.