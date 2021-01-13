Держсекретар США Помпео скасував візит до Європи

Помпео цього тижня мав відвідати Брюссель, де планував зустрітись із керівництвом НАТО.

Державний департамент США повідомив про скасування запланованої раніше подорожі державного секретаря Майка Помпео до Європи.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Помпео цього тижня мав відвідати Брюссель, де планував зустрітись із керівництвом НАТО. Очікувалось, що це буде його остання поїздка в якості глави американської дипломатії за президентства Дональда Трампа.

У Держдепі зазначили, що причиною такого рішення є "процес координації із командою новообраного президента Джо Байдена під час передачі влади".

Між тим, інформагентатсо Reuters раніше повідомило, що високопосадовці ЄС та міністр закордонних справ Люксембургу відмовились зустрічатись із Помпео.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Помпео заявляв, що США і Європа повинні разом працювати над протидією Туреччині на Близькому Сході.

У жовтні Ватикан відмовив Помпео в аудієнції у Папи Римського напередодні виборів у США. Тоді Ппомпео побував у турне по Європі.