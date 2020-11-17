Помпео: США і Європа повинні разом відповісти на виклики Туреччини

Вашингтон і Брюссель повинні спільно працювати над протидією кроків Туреччини на Близькому Сході. Так вважає державний секретар США Майк Помпео.

Про це він заявив Le Figaro, повідомляє "Голос Америки".

"Президент Франції Еммануель Макрон і я згодні з тим, що недавні дії Туреччини були дуже агресивними", - сказав Помпео, пославшись на недавню підтримку Туреччиною Азербайджану в Нагірно-карабаському конфлікті з Вірменією, а також на військові дії в Лівії і Середземномор'ї.

Помпео зазначив, що більш активне використання військового потенціалу Туреччини викликає занепокоєння, але він не сказав, чи повинна країна, яка розміщує військові сили США на своїй авіабазі Інджірлік, залишатися в НАТО або вийти з нього.

"Європа і США повинні працювати разом, щоб переконати Ердогана, що такі дії не в інтересах його народу", - підкреслив держсекретар.

Нагадаємо, в середині жовтня Помпео розкритикував участь Туреччини у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.

"Тепер у нас є турки, які втрутилися і надали ресурси Азербайджану, збільшуючи ризик, збільшуючи вогневу міць, яка має місце в цій історичній битві", - сказав Помпео в інтерв'ю телекомпанії WSB Atlanta.