Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Заступниця Степанова порадила підприємцям "шукати додаткові джерела доходу" і йти працювати в лікарні
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
Ірина Верещук: «Якщо негайно не перезавантажимося, партія буде фрагментуватися»
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19
Санду, а не Додон
Санду, а не Додон
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Кандидатка від "Батьківщини" Шлапак працювала на виборах у штабі Тищенка, - Верещук
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Помер новообраний мер Конотопа Олександр Луговий
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Переживання смерті. Що відбувається з психічним станом інфікованих і здорових під час пандемії
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський: "Десятки швидких щодня привозять нам пацієнтів після двох-трьох потужних антибіотиків"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСвіт

Помпео: США і Європа повинні разом відповісти на виклики Туреччини

Держсекретар США зазначив, що більш активне використання військового потенціалу Туреччини викликає занепокоєння.

Помпео: США і Європа повинні разом відповісти на виклики Туреччини
Майкл Помпео
Фото: president.gov.ua

Вашингтон і Брюссель повинні спільно працювати над протидією кроків Туреччини на Близькому Сході. Так вважає державний секретар США Майк Помпео.

Про це він заявив Le Figaro, повідомляє "Голос Америки".

"Президент Франції Еммануель Макрон і я згодні з тим, що недавні дії Туреччини були дуже агресивними", - сказав Помпео, пославшись на недавню підтримку Туреччиною Азербайджану в Нагірно-карабаському конфлікті з Вірменією, а також на військові дії в Лівії і Середземномор'ї.

Помпео зазначив, що більш активне використання військового потенціалу Туреччини викликає занепокоєння, але він не сказав, чи повинна країна, яка розміщує військові сили США на своїй авіабазі Інджірлік, залишатися в НАТО або вийти з нього.

"Європа і США повинні працювати разом, щоб переконати Ердогана, що такі дії не в інтересах його народу", - підкреслив держсекретар.

Нагадаємо, в середині жовтня Помпео розкритикував участь Туреччини у конфлікті навколо Нагірного Карабаху.

"Тепер у нас є турки, які втрутилися і надали ресурси Азербайджану, збільшуючи ризик, збільшуючи вогневу міць, яка має місце в цій історичній битві", - сказав Помпео в інтерв'ю телекомпанії WSB Atlanta.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також