Росія перекидає до Нагірного Карабаху системи "Град" - Reuters

Репортери також помітили в цьому районі російський танк.

Росія перекинула реактивні системи залпового вогню в контрольований нею наземний коридор між Вірменією і Нагірним Карабахом, передає Reuters.

Так, журналісти агентства бачили в Лачинському коридорі дві російські системи залпового вогню "Град", які транспортувалися на вантажівках. Обидва "Гради" були укомплектовані російськими екіпажами. Військовослужбовці підтвердили Reuters, що вони з Росії.

У одного з "Градів" був російський військовий номерний знак з регіональним кодом 94, що вказує на його приналежність до Закавказького військового округу. У іншого "Граду" не було номерного знака, але його супроводжував військова вантажівка КамАЗ з російськими номерами з того ж військового округу.

Репортери Reuters також помітили в цьому районі російський танк.

У заяві про розміщення в регіоні російського контингенту на сайті Кремля йдеться, що озброєних миротворців будуть супроводжувати транспортні засоби та бронетехніка. Згадки ракетних систем в ньому немає.

Міноборони Азербайджану не надало оперативної відповіді на запит агентства.

У Міноборони Росії стверджують, що їх солдати розміновують Лачинський коридор і очищають дорогу від кинутих і пошкоджених бронетранспортерів і автомобілів.

Нагадаємо, Азербайджан та Вірменія обмінялися тілами кількох військовослужбовців, які загинули під час боїв поблизу міста Шуша.

12 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ про "заходи підтримки миру в Нагірному Карабаху".

Встановлюється, що Росія направляє миротворчий контингент у складі до 1960 військових зі стрілецькою зброєю, з БТР до 90 одиниць та авто і спецтехнікою терміном на 5 років з автоматичним подовженням на аналогічні періоди, якщо за 6 місяців до збігання терміну Азербайджан чи Вірменія не відмовляться.

Російські військові будуть розміщуватися вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху та вздовж Лачинського коридору. Міноборони РФ буде проводити ротацію складу військових щонайменше двічі на рік. Уряд РФ повинен фінансувати пов'язані з цим витрати.

10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набула чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

Домовленості, зокрема, передбачають розміщення російських військових-миротворців уздовж лінії зіткнення протягом п'яти років з автоматичним подовженням на аналогічні терміни.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Уже вдень 10 листопада стало відомо, що РФ почала відправляти підрозділи 15-ї мотострілецької бригади Центрального воєнного округу в Нагірний Карабах. 20 літаків військово-транспортної авіації Росії Іл-76 прибули до Вірменії. Вони доставили в країну понад 400 військових, бронетранспортери, бронеавтомобілі та засоби зв'язку.