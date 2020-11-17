США створять Перший флот з базуванням у Індійському океані

1-й флот США вже існував з 1946 до 1973 року у складі Тихоокеанського флоту США.

Сполучені Штати створюють новий оперативний флот у складі військово-морських сил Збройних сил США з базуванням у Індійському океані. Він отримає назву - Перший флот США.

Про це у Twitter повідомив військовий репортер Девід Лартер з посиланням на секретаря військово-морських сил США Томаса Модлі.

"Міністр військово-морських сил США оголосив про намір створити новий пронумерований флот в Індійському океані, 1-й флот США", - повідомив Лартер.

BREAKING: The Secretary of the Navy announces intention to create a new numbered fleet in the Indian Ocean, U.S. 1st Fleet. — David B. Larter (@DavidLarter) November 17, 2020

1-й флот вже існував з 1946 до 1973 року у складі Тихоокеанського флоту США. Зоною відповідальності флоту була північно-західна частина Тихого океану (Аляска та Алеутські острови). 1 лютого 1973 року 1-й флот розформований, його складові передані до 3-го флоту ВМС США.

Раніше в січні цього року США оголосили про досягнення "повної операційної можливості" Другим флотом ВМС США. Він був створений для того, щоб протистояти Росії в Арктиці. Таке рішення прийнято через сплеск активності російських підводних човнів в Атлантичному регіоні.