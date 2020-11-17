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У Парижі зі сльозогінним газом виселили нелегальний табір мігрантів

Правоохоронці повідомили, що людям нададуть альтернативне житло.

У Парижі зі сльозогінним газом виселили нелегальний табір мігрантів
Фото: Euronews

У Франції правоохоронці виселила сотні мігрантів з нелегального табору на околиці Парижа.

Про це повідомляє Reuters.

В таборі містилися намети та імпровізовані укриття, зроблені з пластикових листів і картонних коробок під естакадою на околиці Парижа.

Мігрантам, серед яких було кілька сімей з маленькими дітьми, наказали сісти в автобуси. Коли виникла тиснява при посадці, поліція застосувала сльозогінний газ. Деякі діти також потрапили під його дію.

Громадські організації заявили, що в таборі перебувало не менше 2000 осіб. Через кілька годин після початку рейду сотні людей все ще чекали посадки в автобуси.

Правоохоронці повідомили, що людям нададуть альтернативне житло.

Нагадаємо, у жовтні 2019 біля узбережжя Італії затонув човен з мігрантами з Тунісу, на якому було близько 50 осіб, 22 з них врятовано. За даними Міжнародної організації з міграції (IOM), човен відчалив від одного з портів Тунісу, на його борту, крім тунісців, перебували мігранти із західноафриканських країн.

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