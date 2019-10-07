У побережья Италии затонула лодка с мигрантами из Туниса, которой находились около 50 человек, 22 из которых были спасены.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что судно затонуло в шести морских милях от Лампедузы.

Поздно вечером 6 октября спасательная служба в Палермо получила сигнал бедствия от судна, на борту которого находились около 50 человек. Увидев приближающиеся корабли спасателей, люди на борту внезапно начали двигаться, в результате чего переполненное судно, находившееся в шести морских милях от острова Лампедуза, перевернулось.

Спасателям удалось вытащить из воды живыми 22 человек. Кроме того, из воды достали тела девяти погибших.

Продолжаются поиски остальных пассажиров с помощью моторной лодки и самолета. По данным итальянских СМИ, без вести пропавшими числятся около 30 человек, в том числе восемь детей.

По данным Международной организации по миграции (IOM), лодка отчалила от одного из портов Туниса, на ее борту, помимо тунисцев, находились мигранты из западноафриканских стран.

Шесть лет назад у берегов Лампедузы произошло крупнейшее до сих пор крушение корабля с нелегальными мигрантами. В результате катастрофы погибли более 300 человек.

Напомним, в сентября четыре страны ЕС (Германия, Италия, Мальта и Франция ) договорились о распределении спасенных в море беженцев.