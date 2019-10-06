Россия и Беларусь договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе в формате Союзного государства.

В столице Беларуси Минске на площади Свободы проходит так митинг за независимость. Участники акции протестуют, в том числе, против возможной интеграции с Россией.

Фото: Радио Свобода

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что митинг инициировал оппозиционер Николай Статкевич в рамках предвыборных пикетов кандидатов в депутаты.

Ранее СМИ сообщали о том, что правительства России и Беларуси в начале сентября согласовали программу экономической интеграции двух стран, которая предусматривает частичное объединение их экономических систем к январю 2021 года. Также программа предусматривает создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей.

8 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко должны подписать документ об "углублении интеграции" с "дорожными картами" для урегулирования проблемных вопросов.