Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что акция "Нет капитуляции", которая прошла 6 октября в Киеве, организована за деньги.

На своей странице в Фейсбук глава ОП разместил скриншот сообщений, в которых за участие в акции против капитуляции предлагают деньги.

"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу",- написал Богдан.

Фото: скриншот

Активисты, которые увидели пост и в это время проводили митинг под Офисом президента, начали скандировать об отставке Богдана. Кроме того, они пообещали на следующей неделе провести отдельную акцию за отстранение Богдана от должности главы ОП.

Учасники віче під Радою вимагають відставки голови Офісу президента Богдана pic.twitter.com/7kuumCdfzg — hromadske (@HromadskeUA) 6 октября 2019 г.

Напомним, 6 октября в Киеве и других городах прошли акции протеста "Нет капитуляции". На вече в столице, по данным полиции, присутствовали 10 тысяч человек.

Митингующие осуждают подписание Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе. На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции и призвали создать соответствующую оппозиционную платформу в Верховной Раде.