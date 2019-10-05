Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
ГлавнаяПолитика

​Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала конфликт с журналистами

Это "не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрассмента".

​Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала конфликт с журналистами
Фото: пресс-служба президента

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала свой конфликт с журналистами. Волну недовольства она назвала манипуляцией, а также рассказала о планах встретиться с журналистом Сергеем Андрушко.

Видео опубликовали BIHUS.info у себя в Facebok.

"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из комитета по свободе слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни единого раза не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Я понимаю ситуацию с Кристофером Миллером. Я не знаю третьего журналиста [это Наталья Шимкив из LB.ua]. Началась какая-то манипуляция: мне начали говорить уже откровенно абсурдные вещи, мол, я кого-то там домогалась", - отметила она.

При этом, говоря о свободе слова, Мендель призвала общественность понимать, где "заканчивается дискуссия и начинается просто травля".

Мендель также сказала, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрассмента" и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также