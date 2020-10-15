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Мендель виграла у КНУ імені Тараса Шевченка апеляцію у справі про хабар за дисертацію

У своїй статті для Politico Мендель розповіла, що викладач не приймав її дисертацію, доки вона не поклала між сторінок $200.

Мендель виграла у КНУ імені Тараса Шевченка апеляцію у справі про хабар за дисертацію
Фото: пресс-служба президента

Прессекретарка президента України Юлія Мендель виграла апеляцію у справі про написану статтю зі звинуваченнями у корупції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що 15 жовтня Херсонський апеляційний суд задовольнив скаргу Мендель і постановив скасувати рішення Херсонського міського суду від 1 квітня 2019 року та ухвалити нове. А у задоволенні позову доктора філологічних наук та викладача КНУ імені Шевченка Юрія Коваліва про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди - відмовити.

Засідання відбувалося у режимі відеоконференції.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту прийняття, але може бути оскаржена протягом 30 днів з дня складання повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги.

Судова тяганина по цій справі розпочалася у 2016 році. У січні в американському виданні Politico була опублікована стаття колишньої студентки КНУ імені Тараса Шевченка Юлії Мендель "Як продаються дипломи в українських університетах", де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника Коваліва у тому, що в 2012 році під час захисту докторської дисертації він не приймав у неї роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Прізвище свого наукового керівника Мендель у статті не назвала.

"Я спостерігала, як мій шановний професор сучасної української літератури гортав сторінки. Моє обличчя почервоніло від сорому, але я ніколи не забуду, що він сказав, коли знайшов те, що шукав: «Тепер все ясно. Ти виконала хорошу роботу", - йшлося у її статті.

За результатами захисту Мендель було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності "українська література".

Університет в особі Коваліва подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації й стягнення моральної шкоди. Спочатку цивільну справу розглядав Херсонський міський суд, який у квітні 2019 року ухвалив рішення про те, що позовні вимоги мають бути часткого задоволеними. 

Суд вирішив визнати недостовірною інформацію, викладену в першому та другому абзаці статті, де йдеться про захист дисертації Мендель, а також зобов'язати Менедель та видання спростувати інформацію. Також суд вирішив стягнути з них на користь позивача 1 тисячу гривень моральної шкоди та 1929 гривень витрат судового збору.

Мендель не погодилась з цим рішенням та подала апеляцію, яка з липня 2019 року розглядалася у Херсонському апеляційному суді.

Нагадаємо, Мендель вибрали прессекретаркою Володимира Зеленського з 4 тис. кандидатів. Вона в різний час працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо ТВ" і "Інтері". Кілька років як журналіст співпрацювала з The New York Times. Також вона писала для українського Forbes і американського Politico.

У жовтні минулого року журналіст Данило Яневський написав на Мендель заяву у Нацполіцію через інцидент, що стався 5 вересня біля будівлі Вищого антикорупційного суду в Києві, коли прессекретарка відштовхнула журналіста від президента. Коментуючи свій конфлікт з журналістами, Мендель заявила, що навіть якщо вона вела себе неправильно це "не повинно викликати такого рівня цькування, буллінга і харрассмента".

У січні Мендель розповіла про свої головні досягнення, а також про три професійні правила, які виробила за час перебування на посаді прессекретарки президента.

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