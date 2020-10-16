Офіс президента пояснив запитання Зеленського про зменшення кількості нардепів

В Офісі президента України роз'яснили запитання про зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб, яке винесене на всенародне опитування, анонсоване президентом Володимиром Зеленським на день місцевих виборів.

"Для реалізації цієї ініціативи потрібне фінальне голосування парламенту з результатом не менше 300 голосів «за». Це неможливо реалізувати силами виключно фракції партії «Слуга Народу», яка підтримує курс Володимира Зеленського. Саме тому Президент запропонував народу сказати своє слово та остаточно переконати політиків, що не варто чіплятися за більшу кількість мандатів у Верховній Раді", - заявили на сайті Офісу президента.

При цьому зазначається, що "жоден політик не зможе заперечити волю народу", якщо українці проголосують за скорочення кількості. Проте це опитування не є рефрендумом, а в ОПУ заявляли, що воно не матиме прямих юридичних наслідків.

"Мотивація необхідності ухвалення колегіального рішення про зменшення кількості депутатів цілком очевидна. В Україні відбулася глибока реформа децентралізації. Це означає, що на місця були передані як більші повноваження, так і суттєво більші фінансові можливості для їхньої реалізації. Відповідно, після зміни балансу між центральною та місцевою владою виникла потреба і в більшій концентрації фаховості на рівні національного парламенту. Звична для нас кількість народних депутатів України є завеликою та породжує спокусу для численних гравців з об’ємним лобістським ресурсом дарувати місця у списках своїх партій як винагороду за багатолітнє попутництво", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, що в лютому Верховна Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів до 300. Це друге з трьох голосувань, необхідних у межах процедури внесення змін до Конституції. У статті 76 Конституції планують вказати, що конституційний склад Верховної Ради - 300 депутатів, а не 450. Також планують прописати вимогу про володіння державною мовою для народного депутата України і виключити з тексту статті принципи загального, рівного і прямого виборчого права, яке здійснюється шляхом таємного голосування, оскільки це дублює статтю 71.

Зауважимо, що на цьому голосуванні скорочення кількості нардепів підтримали тільки 197 представників "Слуги народу", з ОПЗЖ проголосували 35 депутатів, позафракційних - четверо.

Учора стало відомо, що питання про зменшення кількості парламентарів винесене на опитування. Сьогодні про це офіційно повідомив Зеленський.

У партії "Слуга народу" заявили, що всеукраїнське опитування президента України Володимира Зеленського буде проводити громадська організація, а профінансують його меценати.