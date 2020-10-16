Президент України зустрівся з колишніми і нинішніми гравцями київського клубу.

Фото: president.gov.ua

З нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу "Динамо" (Київ) у Кубку володарів кубків і Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями клубу, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент наголосив на важливості перемоги, яку футболісти здобули 45 років тому.

"Піднімати імідж України як у самій країні, так і за кордоном – чого сьогодні дуже не вистачає – можливо тільки через такі легендарні перемоги", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував ветеранам "Динамо", які в 1975 році під керівництвом Валерія Лобановського вибороли Суперкубок УЄФА.

Зеленський вручив державні нагороди видатним гравцям футбольного клубу.

Фото: president.gov.ua

Також президент привітав футбольну збірну команду України з перемогою над збірною Іспанії в матчі Ліги націй.

Фото: president.gov.ua

Представники ФК "Динамо" подарували главі держави м'ячі з автографами та фотографіями гравців команди та ретрофутболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.