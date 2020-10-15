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У клубі Української Прем'єр-ліги зафіксовано 27 випадків зараження COVID-19

В "Олександрії" спалах коронавіруса.

"Олександрія" 13 жовтня провела ПЛР-тести команди.

За підсумками перевірки були виявлені 27 позитивних результатів у гравців і персоналу, повідомляє Twitter клубу.

При цьому не розголошується імена хворих, а також не розкривається інформація про те, скільки саме футболістів заразилися COVID-19.

Відзначається, що у всіх хворих нормальна температура і симптомів хвороби немає.

У наступному матчі підопічні Володимира Шарана приймають дебютанта Української Прем'єр-ліги "Інгулець". Поєдинок 6-го туру УПЛ запланований на 18 жовтня.

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