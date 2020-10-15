У клубі Української Прем'єр-ліги зафіксовано 27 випадків зараження COVID-19

"Олександрія" 13 жовтня провела ПЛР-тести команди.

За підсумками перевірки були виявлені 27 позитивних результатів у гравців і персоналу, повідомляє Twitter клубу.

ПЛР-тести від 13/10: нажаль, 27 позитивних результатів серед гравців та персоналу клубу.

Наразі 15 захворівших на самоізоляції за місцем проживання батьків, 11 спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, 1 - районної лікарні. У всіх температура в нормі, симптомів COVID немає pic.twitter.com/JVSrcBleex — FC Olexandriуa (@FCO1948) October 15, 2020

При цьому не розголошується імена хворих, а також не розкривається інформація про те, скільки саме футболістів заразилися COVID-19.

Відзначається, що у всіх хворих нормальна температура і симптомів хвороби немає.

У наступному матчі підопічні Володимира Шарана приймають дебютанта Української Прем'єр-ліги "Інгулець". Поєдинок 6-го туру УПЛ запланований на 18 жовтня.