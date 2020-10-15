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Збірна Англії в матчі Ліги націй встановила відразу два антирекорди по червоним картках

Родоначальники футболу несподівано поступилися на "Уемблі".

Збірна Англії в матчі Ліги націй встановила відразу два антирекорди по червоним картках
Збірна Англії
Фото: EPA/UPG

Напередодні в Лондоні на "Уемблі" в рамках 4-го туру Ліги націй збірна Англії приймала команду Данії і несподівано поступилася - 0:1. Єдиний м'яч з пенальті забив ексгравець лондонського "Тоттенгема" Крістіан Еріксен.

На характері гри позначилися два вилучення в складі господарів. Найдорожчий захисник світу Гаррі Магуайр примудрився отримати дві жовті картки в перші 32-і хвилини поєдинку. А на 90-й хвилині з поля був вилучений дебютант англійської збірної Рис Джеймс.

Нагадаємо, 5 вересня колега Магуайра і Джеймса по амплуа Кайл Уокер отримав червону картку в грі з Ісландією в рамках стартового туру Ліги націй (1:0).

Таким чином, збірна Англії, яка заснована в 1863 році, вперше в своїй історії отримала три червоні картки в одному календарному році.

А 20-річний гравець "Челсі" Джеймс став першим гравцем збірної Англії, який був вилучений з поля у своєму дебютному матчі за "Трьох левів".

Рис Джеймс
Фото: EPA/UPG
Рис Джеймс

Відзначимо, що після поразки на "Уемблі" англійці поступилися лідерством в групі А2 збірної Бельгії.

Огляд матчу Англія - Данія - на сайті офіційного мовника турніру.

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