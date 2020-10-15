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МОЗ дозволило присутність глядачів на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Ювентус"

Трибуни будуть заповнені на 30%.

МОЗ дозволило присутність глядачів на матчі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Ювентус"
Фото: isport.ua

Міністерство охорони здоров'я задовольнило прохання "Динамо" про присутність фанатів на матчі стартового туру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", повідомляє пресслужба киян.

Тож НСК "Олімпійський" буде заповнений на 30%, на гру зможе прийти трохи більше ніж 21 тисяча глядачів.

Матч "Динамо" - "Ювентус" відбудеться 20 жовтня, початок о 19:55.

Нагадаємо, за дві години до матчу Ліги націй Україна - Іспанія Українська асоціація футболу (УАФ) анулювала половину квитків на матч через зменшення квоти на продаж із 30% до 15% за рекомендацією МОЗ.

Тож багато вболівальників, які придбали квитки, не потрапили на трибуни НСК "Олімпійський".

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