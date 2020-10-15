"Ювентус" у повному складі вирушив на ізоляцію через коронавірус

Матч проти "Динамо" в Києві вже через 5 днів.

Керівництво "Ювентуса" вирішило відправити всю першу команду на ізоляцію, повідомляє пресслужба туринців.

Таке рішення ухвалено після того, як другий після Кріштіану Роналду футболіст - хавбек Вестон Маккенна - здав позитивний тест на коронавірус.

Повідомляють, що футболісти, як і раніше, будуть тренуватися і готуватися до поєдинків, однак заняття будуть проходити в невеликих групах.

Крім того, гравцям заборонено контактувати з персоналом відповідно до регламенту і медичного протоколу.

Нагадаємо, Роналду здав позитивний тест на COVID-19, коли перебував у розташуванні збірної Португалії - перед матчем Ліги націй проти Швеції.

Додамо, що в найближчу суботу "Ювентус" у рамках четвертого туру Серії А повинен провести виїзний поєдинок проти "Кротоне", а вже через три дні "Стара синьйора" стартує в Лізі чемпіонів матчем у Києві проти "Динамо".