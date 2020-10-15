МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками

Наступного року Україні також відводять роль аутсайдера. Якщо не рахувати Білорусь і Росію, всі країни Європи будуть відновлюватися швидше, ніж Україна.

МВФ очікує, що коронакриза спричинить скорочення ВВП України на 7,2% . Це найгірший прогноз для країн Східної Європи. Для прикладу, падіння в Польщі очікується тільки на 3,6%, у Молдові – на 4,5%, в Білорусі – на 3,0%. Хороша новина в тому, що цей прогноз навряд чи справдиться. За оцінкою Мінекономрозвитку, за вісім місяців падіння економіки становило тільки 5,8% .

Падіння української економіки 2020 року буде більшим, ніж у сусідів, а відновлення наступного року – повільнішим. Такий прогноз у жовтневому огляді світової економіки (World Economic Outlook, WEO) дає Міжнародний валютний фонд.

Фото: EPA/UPG

Найгірші прогнози не справдилися

Глобальна рецесія у 2020 році хоч і буде дуже глибокою, але матиме менші масштаби, ніж очікувалося. Повторення фінансової катастрофи 2008-2009 років поки що вдалося уникнути. Міжнародний валютний фонд визнав, що світова економіка поступово оговтується після весняних локдаунів. Тому за підсумками цього року її падіння становитиме тільки 4,4% (а не 5,2%, як прогнозувалося раніше), а повернення на докризовий рівень відбудеться вже 2021 року. Щоправда, станеться це виключно за рахунок Китаю. Країна, з якої почалася пандемія, вже майже одужала, і цього року її ВВП, за прогнозами фонду, виросте на 1,9%, а наступного – на неймовірні (для України) 8,2%.

На перегляд прогнозу вплинули також результати другого кварталу великих країн із розвиненою економікою, які стали для МВФ приємною несподіванкою. Обвал у США та єврозоні мав історичні масштаби, та все ж був не таким сильним, як очікувалося. Як наслідок, ВВП розвинених країн цього року скоротиться на 5,8% (США – на 4,3%, єврозона – на 8,3%), а 2021 року збільшиться на 3,9%. Вихід на докризовий рівень станеться не раніше ніж 2022 року.

Перспектива для багатьох країнах, що розвиваються, ще гірша. Заможні країни, як правило, можуть забезпечити більший об'єм прямих витрат на підтримку економіки, ніж інші країни, особливо обмежені значним рівнем боргу та вищою вартістю запозичень. Дуже глибокий спад очікується в державах Латинської Америки. Значне скорочення виробництва прогнозують для чималої частини Близького Сходу і Центральної Азії, а також нафтодобувних країн Африки на південь від Сахари. Особливо сильно МВФ переглянув прогноз для Індії, де очікується падіння ВВП на 10,3%.

Фото: EPA/UPG

Прогноз МВФ для України, яка також входить у групу країн, що розвиваються, переглянули на 1 відсотковий пункт у бік покращення. Тепер фонд очікує падіння не на 8,2%, як влітку, а на 7,2%. Ця оцінка дуже відрізняється від прогнозів як Кабінету Міністрів України (мінус 4,8%), так і Європейського банку реконструкції та розвитку і Всесвітнього банку (мінус 5,5%). МВФ вважає, що у 2021 році ВВП України збільшиться не на 1,1%, як прогнозував раніше, а на 3,0%.

Фонд прогнозує, що інфляція в Україні цього року буде 3,2%, що нижче від цільового рівня НБУ (5% +/- 1 в.п.), а наступного прискориться до 6,0%. Рівень безробіття в Україні, за розрахунками фонду, збільшиться до 11,0% у 2020 році та опуститься до 9,6% у 2021-му. Попередній прогноз інфляції – 4,5% цього року і 7,2% наступного, а безробіття – 12,6% і 12,0% відповідно.

Ризики нікуди не ділися

Яким буде відновлення, залежить головно від подальшого розвитку пандемії. МВФ називає її поворотним моментом, небаченим із часів Другої світової війни. Поки що кількість випадків COVID-19 збільшується, і в деяких країнах знову доводиться повертатися до карантинних заходів з обмеженням економічної активності.

Базовий прогноз МВФ ґрунтується на припущенні, що 2021 року соціальне дистанціювання збережеться, але необхідність у ньому поступово буде слабшати на тлі вакцинування населення та вдосконалення методів лікування. Локальна передача коронавірусу впаде до низьких показників по всьому світу тільки ближче до кінця 2022 року.

Фото: EPA/UPG

Попри це, нові спалахи ковіду залишаються одним з найбільших короткострокових ризиків для економіки. Якщо вірус поширюватиметься агресивно, а прогрес у терапії та створенні вакцин не буде достатнім, існує загроза повторних локдаунів з усіма їхніми негативними наслідками. У такому разі падіння глобальної економіки може бути на 0,75% глибшим, а відновлення наступного року – на 3 в.п. слабшим.

З іншого боку, прогрес у терапії ковіду, зменшення смертності, швидке розповсюдження безпечної та доступної вакцини можуть значно покращити ділову активність. За ідеального розвитку подій позитивний ефект буде відчуватися щонайменше чотири роки, і вже 2021 року глобальне зростання буде на 0.5 в.п. сильнішим, ніж у разі базового сценарію.

Але коронавірус – не єдиний ризик для світової економіки. Наприклад, закриття зовнішніх фінансових ринків (як у березні) може призвести до боргової кризи в окремих країнах і ще більше уповільнить їхню економічну діяльність. Однією з них, очевидно, є й Україна: у бюджеті на наступний рік заплановано випуск єврооблігацій на $3 млрд.

Утім рецесія загрожує банкрутством компаній, наслідком чого стане втрата робочих місць, доходів і подальше послаблення внутрішнього попиту. Відновлення економіки може також уповільнитися через посилення соціальних заворушень, таких як расові протести в США, геополітична напруженість, торгові конфлікти між США та Китаєм.

Окремо МВФ наголошує на ризиках природних катастроф: лісових пожеж, інтенсивних і частих циклонів, повеней, посух та інших екстремальних погодних явищ. Поки в ООН лякають тим, що Земля перетвориться на безлюдне пекло, в МВФ попереджають, що зміна клімату погано впливає на глобальну економіку вже зараз.

Фото: EPA/UPG

Рецесія залишить глибокі шрами

Очікуване відновлення 2021 року може створити ілюзію, що все повернулося до норми. Це не так, кажуть у МВФ. Рецесія завдасть довгострокової шкоди економікам багатьох країни світу, і, скоріше за все, у найближчі роки їх очікуватиме скорочення об'ємів виробництва порівняно з докризовими прогнозами. До того ж довгостроковий негативний вплив коронакризи посилить фактори, які призвели до охолодження світової економіки ще до пандемії, включно з повільним зростанням інвестицій.

Це своєю чергою загрожує погіршенням рівня життя. МВФ попереджає, що масштаби бідності та соціальної нерівності на планеті збільшаться вперше з 1990-х років. Уже цього року доходи майже 90 млн людей можуть упасти нижче від межі крайньої бідності, яка встановлена на рівні 1,90 долара на добу.

Крім того, очікується значне збільшення рівня державного боргу на фоні скорочення податкової бази через скорочення об'ємів виробництва. Вийти із цієї ситуації, на думку МВФ, можна за рахунок прогресивності податків (багаті платять більше) та справедливого оподаткування корпорацій.

Але одним з найважливіших довгострокових наслідків для глобальної економіки може стати провал у знаннях пандемічного покоління дітей. За підрахунками ЮНЕСКО, закриття шкіл і вишів зачепило близько 1,6 млрд учнів і студентів. Такого порушення освітнього процесу не було ще у світовій історії. Експерти МВФ вважають, що дистанційне навчання може бути тимчасовою заміною очному, але в жодному разі не адекватна альтернатива навіть у тих країнах, де є вільний доступ до швидкісного інтернету. Закриття шкіл може мати дуже болісні довгострокові наслідки передусім для самих дітей: менше вчишся – менше заробляєш у майбутньому. Крім того, це є ризиком для подальшої продуктивності праці в цілому для економіки.

Фото: EPA/UPG

Як вирішувати цю проблему? У МВФ дають кілька порад: подовження навчального року, навчання вчителів корекційних підходів для виправлення провалів у знаннях їхніх учнів і впровадження додаткових позаурочних занять.