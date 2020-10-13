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Девальвація гривні "з'їла" урізання "зеленого" тарифу енергетиків, - Герус

За його словами, в якийсь момент в держави перестане вистачати грошей на виплати.

Девальвація гривні "з'їла" урізання "зеленого" тарифу енергетиків, - Герус
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Девальвація курсу гривні по відношенню до євро, в якому зафіксовано «зелений» тариф для інвесторів поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), нівелювало розмір скорочення самого зеленого тарифу, передбаченого законом 810-IX.

Про це в інтерв'ю виданню «Ліга.Бізнес» повідомив глава комітету Верховної Ради України з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус.

«Наш «зелений» тариф зафіксований в євро, через що в разі девальвації гривні він стає ще більш непідйомним. Нагадаю, що євро за останні три місяці по відношенню до гривні подорожчало з 27 до 33 грн. Фактично, те урізання, яке ми зробили - його вже немає. Тому гривня девальвувала більше, ніж сума, на яку ми урізали «зелений» тариф», - сказав він.

За його словами, сьогоднішня проблема ринку електроенергії - це результат завищених «зелених» тарифів для СЕС і ВЕС.

«Ще у 2017 році було зрозуміло, що державі в якийсь момент просто перестане вистачати грошей, щоб їх виплачувати. Сьогоднішня криза носить виключно фінансовий характер. Цю проблему якось треба буде розв'язати. Ми намагалися її вирішити законом про зниження «зеленого» тарифу», - зазначивГерус.

Як підкреслив глава енергетичного комітету, українська економіка не може безболісно обслуговувати занадто високі «зелені» тарифи.

«Коли в березні наступного року знову зросте виробництво на СЕС, у нас знову виникнуть борги і знову доведеться шукати вихід із ситуації», - резюмував він.

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