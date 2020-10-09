Активи "Газпрому" можуть арештувати в разі несплати $7,6 млрд штрафу у Польщі - Bloomberg

Ухвалення рішення у апеляції, швидше за все, відбудеться не раніше, ніж за 5 років.

Активи російського "Газпрому" можуть бути арештовані, якщо російський монополіст не виплатить $7,6 млрд штрафу за рішенням Антимонопольного комітету Польщі UOKiK.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, польська влада дала "Газпрому" і його партнерам 30 днів для “відновлення” конкуренції або оскарження рішення. "Газпром" зі свого боку вже заявив, що подасть апеляцію. Ухвалення рішення, швидше за все, відбудеться не раніше, ніж за 5 років, з огляду на поточну тривалість антимонопольних справ. Суди можуть прийняти рішення про прискорення процедури, якщо юристам вдасться переконати їх в терміновості справи.

Суперечка може перейти від місцевого трибуналу, що відповідає за питання конкуренції, до Верховного суду, де вона може застрягти ще як мінімум на три роки.

"Якщо "Газпром" не заплатить, судді можуть наказати заарештувати активи (російського монополіста - ред.). Теоретично правила Євросоюзу дозволяють польській владі в кінцевому підсумку звертатися за допомогою до антимонопольних агентств в інших країнах Європи, щоб допомогти в отриманні штрафів від їх імені", - йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет Польщі UOKiK 7 жовтня оштрафував російський "Газпром" на $7,6 млрд і наклав $61 млн стягнень на п'ять компаній, що фінансують "Північний потік-2", за будівництво газопроводу без його згоди.

Провадження, проведене польським антимонопольним відомством, виявило, що 2017 року, попри відсутність згоди на створення спільного підприємства, 6 компаній (учасниці консорціуму "Північний потік-1") уклали низку угод про фінансування "Північного потоку-2". Угоди, укладені між учасницями, стосувалися і фінансування, і багатьох прав, наприклад можливості втручання в діяльність "Північного потоку-2".