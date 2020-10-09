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Члени НКРЕКП звернулися до ДБР через тиск народних депутатів

Мета тиску, за їхніми словами, - перешкодити виконанню обов‘язків. 

Члени НКРЕКП звернулися до ДБР через тиск народних депутатів
Фото: telegraf.com.ua

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань щодо незаконного впливу групи народних депутатів на діяльність Регулятора «з метою перешкодити виконанню службових обов’язків та добитися прийняття незаконних рішень». Про це говориться в заяві НКРЕКП, розміщений на офіційному сайті.

Регулятор наголошує на тому, що тиск депутатів є системним та пов‘язаний з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу «ДТЕК». 

«Зважаючи на обставини, що склалися, члени НКРЕКП захищають свої права та ділову репутацію, гарантовану їм законом. Це звернення не має політичного контексту та має на меті захист особистих прав та свобод, що гарантовані Конституцією України для кожного громадянина», - говориться в заяві. 

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