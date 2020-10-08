Об'єкти "Великого будівництва" готові на 82%, - Чернишов

Загальний відсоток будівельної готовності проекту "Велике будівництво" по Україні складає 82%. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, процес будівництва контролюється щодня - для цього створені спеціальні мобільні групи.

"По областях вони їздять сім днів на тиждень. Я особисто у відрядженні кожного тижня в області працюю, у тому числі по "Великому будівництву". Є різні об'єкти, є різна ефективність областей", - зазначив Чернишов, додавши що міністерство

координує діяльність ОДА у частині реалізації цього проекту.

"Ця програма для мене дуже важлива також з точки зору оцінки ефективності діяльності голів ОДА. Тут уже нічого не сховаєш, не прикриєшся бюрократичними документами. Тут або збудовано у строк, якісно, задоволені школярі, діти, дорослі, або його провалено і не збудовано. Тут нікого вже неможливо обдурити", - каже міністр.

При цьому він нагадав, що у 2020 році "Велике будівництво" складається з проектів 100-100-100 (100 шкіл, 100 дитячих садочків та 100 об'єктів спортивної інфраструктури).

"Далі – це 210 приймальних відділень опорних лікарень. Далі – місцеві дороги, реконструкція і будівництво. І п'ятий аспект – національні дороги. По кожному з цих блоків є окрема система фінансування, забезпечення і контролю виконання цих робіт, строків і якості. ...Щодо 210 приймальних відділень. Ми почали це пізніше, вже у другій частині цього року. Зараз деякі об'єкти навіть ще розпочинають будівництво, але у цьому році ми плануємо ремонтні або будівельні роботи завершити", - зазначив Чернишов.

Основні джерела фінансування "Великого будівництва", за його словами, – бюджет, Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), місцеве співфінансування та інші субвенції державного бюджету.

Нагадаємо, в липні Міністерство фінансів розподілило 35 з 66 мільярдів гривень Фонду боротьби з COVID-19 на реконструкцію, ремонт й утримання автомобільних доріг.