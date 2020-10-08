Підстав для підвищення комунальних тарифів немає, - Чернишов

Заборгованність населення за житлово-комунальні послуги з початку року вдалося скоротити майже на 2 млд гривень - з 30,5 млрд до 28,7 млрд (без урахування газу та електроенергії). Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Станом на 01.09.2020 рівень розрахунків населення за спожиті послуги становив 102%. З огляду на ту ситуацію, в якій ми знаходимося, це дуже великий показник. Проблема ЖКГ взагалі – це дуже цікавий напрямок. Небагато країн у світі, де є міністерство, яке опікується житлово-комунальним господарством. Проблема складається з двох складових. Перша складова – це історична невідповідність розміру встановлених уповноваженими органами тарифів на комунальні послуги розміру їх економічно обґрунтованих витрат.

І ця невідповідність тарифів весь час формувала борги, і ці борги переходили та переходили на подальші періоди. Ми як міністерство фактично забезпечуємо баланс інтересів усіх учасників процесу надання і споживання послуг. Причому ми хочемо забезпечити й стабільність постачання, і розвиток мережі, і підвищення якості послуг", - зазначив міністр.

При цьому він запевнив, що найближчим часом подорожчення тарифів не буде.

"Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів. Крапка. Їх немає. Є підстави для того, щоб змінювати відношення споживачів до енергоефективності своїх осель і дбати про це. У цьому наше міністерство може і робить відповідні кроки. Ми допомагаємо громадянам платити менше, у нас є програми для багатоквартирних будинків, наприклад, ми забезпечуємо 70% покриття витрат на термомодернізацію", - повідомив Олексій Чернишов.

Разом з тим, говорить очільник Міністерства розвитку громад і територій, опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно.

"Початок опалювального сезону у цілому у задовільному плановому стані. Газ від НАК "Нафтогаз" отримують всі суб'єкти господарювання, розрахунки будуть на достатньому рівні. Я впевнений, що ми почнемо вчасно. Коли ми говоримо про вчасно, то маємо на увазі середньодобову температуру протягом трьох діб нижче або рівну +8 градусам. Водночас рішення про початок опалювального сезону приймається у кожному населеному пункті органом місцевого самоврядування. Але 8 градусів – це вже обов'язок розпочати опалювальний сезон – тягнути далі неможливо", - сказав Чернишов.