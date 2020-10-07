Очільниця Міненерго ініціює зростання доходів обленерго, що може збільшити тарифи на електроенергію, – "Схеми"

Т.в.о. міністерки енергетики Ольга Буславець ініціювала підвищення дохідності обленерго шляхом збільшення одного показника при розрахунку тарифів на електроенергію, що може призвести до збільшення вартості електроенергії для кінцевих споживачів. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми».

У розпорядженні журналістів опинився лист за підписом Буславець від 28 вересня на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в якому вона просить надати доручення незалежному органу – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) переглянути затверджені у серпні «ставки дохідності» на «стару» базу активів для операторів систем розподілу електроенергії (обленерго), збільшивши їх із 3% до 6%.

«Прошу Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, надати доручення НКРЕКП спільно з Міненерго та іншими учасниками ринку переглянути ставки дохідності на «стару» базу активів з метою залучення необхідного обсягу інвестицій для модернізації, реконструкції та будівництва мережевої інфраструктури операторів систем розподілу (обленерго), що дозволить підвищити якість електропостачання та зменшити вартість приєднання електроустановок замовників до електричних мереж», – йдеться у листі Буславець.

Двократне збільшення ставки дохідності «на стару базу» (тобто на те майно, яке вже є на балансі обленерго), на думку Буславець, дозволить поліпшити технічний стан мережевої інфраструктури та безпеку постачання електроенергії споживачам, а також спростити і здешевити вартість приєднання нових електроустановок до електричних мереж.

«Прийняті НКРЕКП довгострокові параметри регулювання, зокрема, встановлення норми доходу на «стару» регуляторну базу активів до 3%, не сприяють відповідному залученню інвестицій для розвитку мереж, і, відповідно, здешевленню вартості приєднання до них», – зазначає міністерка Буславець у листі.

1 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення у тижневий строк розглянути лист міністерки енергетики та про результати поінформувати Кабінет міністрів. Про це йдеться в листі за підписом Шмигаля на керівників низки профільних органів влади, який наводять журналісти «Схем».

Журналісти звернулись до НКРЕКП з проханням прокоментувати ініціативу Буславець та розповісти, як перегляд цього показника позначиться на вартості електроенергії для промисловості та населення.

Голова Нацкомісії Валерій Тарасюк повідомив, що розцінює дії т.в.о. міністерки енергетики Ольги Буславець як «тиск на НКРЕКП». За його словами, якщо відбудеться зростання ставки дохідності з 3%, яку затвердила НКРЕКП, до 6%, на яких наполягає Міненерго, – то це призведе до збільшення доходів обленерго сумарно на 10 мільярдів гривень у рік.

«Ці гроші обленерго будуть збирати зі всіх споживачів, в першу чергу – з промисловості напряму. Так само це відчують на собі і непобутові споживачі, тобто населення, бо зростання тарифів буде закладено промисловістю у вартість товарів», – зазначив він.

Від зростання стимулюючого тарифоутворення на стару базу активів виграють обленерго, які таким чином збільшать свої доходи за рахунок споживачів електроенергії, вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

«Схеми» також звернулися із запитом до Міністерства енергетики про наслідки для споживачів через ініцативу очільниці відомства.

26 серпня 2020 року НКРЕКП прийняла постанову «Про внесення Змін до деяких постанов НКРЕ та НКРЕКП», якою передбачено запровадження з 1 січня 2021 року стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (обленерго). Тоді ставки дохідності на нову базу активів обленерго затвердили на рівні 16,74%, а на «стару» базу – 3%.

В Україні існують 25 обленерго – компаній, які постачають українцям електроенергію. Найбільшими власниками обленерго є структури, пов’язані з олігархами Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським, політиками Віктором Медведчуком, Григорієм Суркісом, Сергієм Льовочкіним та Юрієм Бойком, російським бізнесменом Костянтином Григоришиним та бізнес-групою VS Energy росіян Олександра Бабакова, Євгена Гінера та Михайла Воєводина.