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Зеленський вивів Смілянського з Наглядової ради "Укроборонпрому"

Керівник "Укрпошти" був членом Наглядової ради "Укроборонпрому" з жовтня 2019.

Зеленський вивів Смілянського з Наглядової ради "Укроборонпрому"
Фото: Капитал

Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження члена Наглядової ради ДК "Укроборонпром" Ігоря Смілянського.

Про це йдеться в указі глави держави №424/2020.

"Відповідно до статті 5 Закону України "Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", постановляю:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 734 "Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" (зі змінами, внесеними Указами від 11 жовтня 2019 року № 747, від 25 січня 2020 року № 23 та від 19 червня 2020 року № 242) припинити повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" І.Смілянського", - йдеться в документі.

Указ набуває чинності відсьогодні.

Нагадаємо, Зеленський призначив керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського членом Наглядової ради "Укроборонпрому" у жовтні 2019.

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