​Транзит російського газу через Україну сягнув 40 млрд кубометрів і йде по максимуму, - ОГТСУ

Обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему сягнув 40 млрд кубометрів від початку року.

Про це повідомив Оператор ГТС України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на ранок 4 жовтня транзит здійснюється в добовому режимі 174 млн кубометрів. Це той максимум, який очікується і зараз передбачений контрактом із "Газпромом" на весь 2020 рік", - йдеться в повідомленні.

ОГТСУ наголошує, що повністю виконує зобов'язання із забезпечення безперебійного транспортування газу до країн ЄС, Молдови та українських споживачів.

"Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій у Німеччині з проєктом "Північний потік-2" і сподіваємося, що наші партнери побачать потенціал збільшення використання вже наявної інфраструктури, як і задекларовано в усіх документах ЄС", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він нагадав, що українська ГТС може транспортувати значно більше газу і постійно шукає нові ринки і сервіси.

Нагадаємо, "Нафтогаз" очікує отримати від "Газпрому" близько $2 млрд за транзит у 2020 році.

Укладений у 2009 році транзитний контракт між "Нафтогазом України" та російським "Газпромом" закінчився 1 січня 2020 року. Новий договір між на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано пізно ввечері 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія.

Контракт передбачає транзит до 2020 року щонайменше 65 млрд кубометрів російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн кубометрів. У 2021-2024 роках транзит становитиме по 40 млрд кубометрів. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

У липні Макогон прогнозував, що транзит російського газу через територію України 2020 року становитиме 52-55 млрд кубометрів при заброньованих 65 млрд кубометрів.

У 2019 році транзит газу через Україну склав майже 90 млрд кубометрів.