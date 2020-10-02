Т.в.о. голови правління ОГХК Пітера Девіса звільнили через підозрілі контракти

Фонд державного майна звільнив Пітера Девіса з посади т.в.о. голови правління АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Пресслужба ФДМ повідомляє, що рішення ухвалено на підставі отриманих фактів про порушення т.в.о. голови правління ОГХК Пітером Девісом умов трудового контракту, "висвітлених у тому числі у численних зверненнях народних депутатів України, Служби безпеки України та членів правління ОГХК щодо можливого завдання шкоди майновим інтересам держави".

У Фонді держмайна розповіли, що у вересні 2020 Пітером Девісом було прийнято одноосібне рішення відновити продаж продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, що входить до структури ОГХК, компаніям, які підконтрольні старому менеджменту ОГХК, відстороненому на початку поточного року через неефективне управління і корупцію.

"Одночасно з цим Девіс наказав зупинити відвантаження продукції компаніям, що є добросовісними досвідченими учасниками ринку, що співпрацюють з ОГХК на умовах передоплати за вищими цінами, аж до вивантаження вже завантажених контейнерів. Зазначені учасники ринку забезпечують щомісячну купівлю продукції ОГХК на суму декілька мільйонів доларів США", - повідомляє пресслужба Фонду.

Заперечення членів правління ОГХК проти рішення Девіса щодо продажу продукції компаніям, підконтрольним ексменеджменту ОГХК, прийняті не були, як і вимога контрагентів негайного відновлення постачань, щоб уникнути зупинки заводів у Європі і Туреччині.

Окрім того, на Вільногірському ГМК у керівництво були включені особи зі складу попереднього менеджменту, заступник директора з реалізації готової продукції ВГМК був фактично усунений від процесу продажів, а на керівника відділу збуту здійснювався тиск.

"За останні два тижні П. Девіс особисто погодив більше десяти контрактів і доповнень до угод з підконтрольними ексменеджментом ОГХК компаніями. Крім того, протягом останніх десяти днів він підписав низку наказів на відвантаження продукції на користь подібних компаній. П. Девіс фактично заблокував діяльність правління ОГХК, викравши печатку компанії, вдавшись до одноосібних дій, що призвели до вимивання фінансових ресурсів з ОГХК. Одним з останніх розпоряджень П. Девіса була інструкція про продаж 1 млн доларів США, які були зарезервовані на рахунках ОГХК для виплати заробітної плати, з подальшим розпорядженням здійснити платежі на користь афілійованих з колишнім менеджментом ОГХК компаній", - йдеться у заяві ФДМ.

Тепер обставини діяльності Девіса вивчатимуть правоохоронні органи.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія перебуває під управлінням Фонду державного майна України та є одним з найбільших у світі виробників титанової сировини. Підприємство входить у програму великої приватизації, реалізація якої триватиме після макроекономічної стабілізації.

Пітер Девіс став тимчасово виконуючим обов’язки голови правління ОГХК у липні 2020.