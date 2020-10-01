Пожежа у передмістях Сєвєродонецька не вплине на роботу "Сєвєродонецького Азоту", - пресслужба

У компанії повідомили, що всі контракти на поставку добрив будуть виконані.

Пожежа, що пройшла сьогодні вночі на території «Сєверодонецького «Азоту», не вплине жодним чином на роботу основних виробничих цехів підприємства, задіяних у виробництві добрив. У поточний момент працює в штатному режимі технологічний комплекс цеху нейтралізації та очищення промислових вод. Всі 100% контрактів на поставку добрив будуть виконані без збоїв.

Про це повідомляє latifundist.com з посиланням на повідомлення прес-служби виробника.

Згідно із наданою інформацією, 30 вересня, близько 20.00 через пожежі в Луганській області, на ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» виникла надзвичайна ситуація: на території цеху нейтралізації та очищення промислових стічних вод загорілися трава, кущі і дерева. Аварійно-рятувальні служби підприємства оперативно прибули на місце пожежі і протягом декількох годин погасили пожежу.

За словами представника компанії, на підприємстві створено і працює оперативний штаб, який контролює ситуацію, пов'язану з пожежами в Луганській області. Крім того, для посилення безпеки організовано цілодобове чергування персоналу, проведена додаткова перевірка всієї необхідної для пожежогасіння техніки та інструктаж персоналу з техніки безпеки.